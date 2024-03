Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti, gli ex di Michelle Hunziker/ La showgirl: “Capita di perdersi…”

Tra gli ex storici di Michelle Hunziker ci sono certamente Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti, due storie finite male ma…

Se parliamo dei grandi amori e della vita sentimentale di Michelle Hunziker non possiamo non menzionare il matrimonio con Eros Ramazzotti e la storia con Tomaso Trussardi. La relazione appassionante con il cantante, padre di sua figlia Aurora, è cominciata nella seconda metà degli anni novanta con un matrimonio che ha fatto sognare migliaia di fan. Benché i due si siano separati sono rimasti in ottimi parole, come si evince dalla complicità che entrambi mostrano nelle loro uscite pubbliche. “Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così”, ha raccontato la showgirl in una recente intervista a Verissimo.

“Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L’amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo”, ha raccontato la Hunziker, augurandosi di poter ricostruire lo stesso rapporto anche con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e la rottura con Tomaso Trussardi: “Chi resta indietro non vede più l’altro…”

A proposito della storia d’amore con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker non ha mai nascosto la sua amarezza per la fine della loro relazione. Anche se ora è felice al fianco di Alessandro Carollo, non dimentica il suo passato con Tomaso Trussardi. Sempre nell’intervista a Verissimo, nel parlare della fine della loro storia, aveva ammesso di provare “un grande dolore”.

Mentre in un passaggio a F, aveva detto: “Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi(…)”.

