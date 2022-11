Tomaso Trussardi, “Io e Michelle vicini come genitori”/ Lui spegne il gossip ma…

Tomaso Trussardi mette a tacere il gossip: “Io e Michelle vicini…”

Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non c’è nessun ritorno di fiamma. Stando alle dichiarazioni di Tomaso Trussardi uscite sul Settimanale Novella 2000 la coppia si starebbe nuovamente frequentando solo per il bene delle figlie. In un’intervista recente al Corriere della Sera, l’imprenditore ha voluto fare chiarezza sulla sua vita sentimentale spiegando di non aver avuto più alcuna donna al suo fianco dopo Michelle: “Non c’è stata e non c’è alcuna donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”.

Tomaso Trussardi è ancora moto legato a Michelle Hunziker tanto da additare la colpa per la fine del matrimonio a Giovanni Angiolini. Nella scorsa estate, Michelle Hunziker era stata paparazzata spesso con il noto chirurgo. I due erano andati insieme in vacanza in Sardegna e l’intesa era apparsa evidente. Tomaso Trussardi però dice: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole non posso considerarlo una persona perbene”. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati degli scatti che hanno fatto sperare i fan della coppia. Michelle e Tomaso hanno trascorso insieme sulle Dolomiti il Ponte di Ognissanti.

Tomaso Trussardi ha però smentito il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Chi si aspettava il lieto fine dovrà dunque farsene una ragione. Tomaso ha infatti rivelato: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le figlie. Quando leggo che avrei dettato delle regole o condizioni per il ritorno insieme mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno cercando di costruire un rapporto diverso. Tra loro è rimasto l’affetto stando a quanto dichiarato da Trussardi che respinge qualsiasi voce su un possibile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker: “Ogni nostra frase o foto viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo costruito un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dunque non stanno più insieme e tra loro sembra davvero essere finita. Ieri sera sono stati pubblicati degli scatti che li ritraggono a cena insieme e in molti insinuano il dubbio che tra loro ci sia qualcoa in più dell’affetto. Tomaso Trussardi sta mentendo?

