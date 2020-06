Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ Dalla lite per Odino alla famiglia…

Tomaso Trussardi ha deciso da tempo di tenersi lontano dal mondo del gossip, anche se la moglie Michelle Hunziker finisce spesso al centro delle pagine rosa. Ogni tanto emerge la notizia che fra i due ci sarebbe una crisi in atto, in altre occasioni invece si parla del pancino sospetto della conduttrice. La verità è che, per quanto vorrebbero diventare di nuovo genitori, i due non hanno messo ancora in cantiere il terzo erede. Le liti però non mancano, soprattutto quando Tomaso decide di fare di testa sua e per esempio accogliere nella famiglia già numerosa un nuovo cagnolino. La coppia infatti aveva già in casa i due barboncini Leone e Lilly, ma Tomaso ha scelto di allargare le braccia anche a un piccolo levriero italiano. Alla fine però Odino ha conquistato anche Michelle, che a quel punto non ha più potuto tenere il broncio al marito. Nonostante il piccolo scivolone, Trussardi e la Hunziker sono ritornati ad essere quelli di sempre. Innamoratissimi e invidiatissimi da chi vorrebbe vivere una storia d’amore intensa come la loro.

TOMASO TRUSSARDI, PAPA’ INNAMORATO DI SOLE E CELESTE

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno formato una famigliola felice ormai da tempo. Le due figlie nate dalla loro relazione, biondissime come la mamma, allietano la loro casa affollata. Tomaso è un papà esemplare e lo dimostra uno scatto pubblicato dalla conduttrice lo scorso mese, dove lo vediamo prendere in braccio una delle sue rampolle in modo fiero e deciso. Clicca qui per guardare la foto di Tomaso Trussardi. Contenuti che si allontanano di molto da quelli che di solito l’imprenditore pubblica sul proprio profilo Instagram, dove è il lavoro ad essere messo in primo piano e non di certo le sue dinamiche familiari. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Michelle Hunziker sarà una delle ospiti che vedremo a Verissimo – Le storie, grazie alla replica di una sua vecchia intervista. L’ultima volta che la conduttrice è intervenuta nel salotto di Silvia Toffanin, aveva rivelato come stava affrontando la quarantena al fianco del marito. “Qui a casa Trussardi-Hunziker diciamo che siamo diventati uno stato indipendente, non ci si annoia mai”, ha detto nel video-messaggio. Anzi, casa Trunziker, giusto per unire i cognomi della coppia. Del resto marito e moglie non sono mai stati da soli: durante la quarantena hanno convissuto con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste e poi il fidanzato della primogenita della Hunziker, Goffredo Cerza e la migliore amica dei due ragazzi, Sara Daniele.



© RIPRODUZIONE RISERVATA