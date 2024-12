Tommaso e Gregorio Bocciolini, chi sono i figli di Arianna David

Nella vita della nota modella e artista che oggi ritroveremo a Storie di donne al bivio, i figli Tommaso e Gregorio Bocciolini hanno sempre trovato uno spazio centralissimo per Arianna David. L’ex Miss Italia è legata infatti da un rapporto molto speciale ai due ragazzi, come raccontato in una vecchia intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo: “I miei figli sono abituati a vedermi in un regime alimentare molto severo e alla fine loro ci scherzano” ha ammesso la super modella.

In qualche modo aver messo al mondo i figli Tommaso e Gregorio Bocciolini si è rivelato un sollievo per Arianna David, che in caso di femmine avrebbe sicuramente avuto delle difficoltà ulteriori tenendo conto dei problemi incontrati con l’anoressia: “Se avessi avuto delle ragazze si sarebbero rovinate come me, le femmine ti copiano” ha svelato la modella.

Arianna David e l’amore per i figli: “Mi sono sacrificata per far mangiare loro”

Riguardo allo speciale legame che la unisce ai figli Tommaso e Gregorio Bocciolini, Arianna David ha confidato che nei giorni più bui si è ritrovata a dover scegliere chi far mangiare, quando i soldi erano troppo pochi per potersi comportare con libertà: “Ero sola, con problemi economici. Io mi sacrificavo e davo da mangiare a loro. Io ho passato un anno terribile, dopo tanti anni di lavoro mi sono trovata senza” ha confessato la modella a Verissimo riguardo al rapporto con i figli. Sempre riguardo a Tommaso e Gregorio Bocciolini, Arianna David ha confessato:

“Dormivamo in tre in un letto da una piazza e mezzo. Uscivo per mangiarmi solo uno yogurt, potevo permettermi solo quello” il toccante racconto di Arianna David che si è ritrovata a fare i conti con una drammatica realtà per diverso tempo prima di tirarsi fuori dal baratro.