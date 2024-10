Tommaso Franchi e Maica Benedicto: Mariavittoria gelosa di loro al GF 2024?

Al Grande Fratello 2024 l’ingresso di Maica Benedicto, seppur per pochi giorni prima del suo ritorno a Madrid al Gran Hermano, ha lasciato un segno profondo nel cuore di Tommaso Franchi. Il concorrente non è rimasto indifferente alla ragazza spagnola che, anche se per due giorni, sembra aver attratto a sé le sue attenzioni scatenando anche la “gelosia” di Mariavittoria Minghetti, come mostra un’ironica clip in puntata.

Il focus inizialmente è proprio sul rapporto tra Mariavittoria e Tommaso, con quest’ultimo che ammette: “Siamo complici, c’è parecchia attrazione“. I due coinquilini però, per volere della ragazza, non hanno ancora trascorso una notte insieme nello stesso letto e a spiegare il motivo è il giovane idraulico: “Per dormire insieme abbiamo due opinioni differenti: per me dormire insieme è addormentarsi con una persona e risvegliarsi, per lei è un passo un po’ più grosso“. Mariavittoria conferma: “Per me è un atto abbastanza intimo, quindi per ora preferisco non dormirci insieme“.

Ma il colpo di scena arriva con la clip successiva, che mostra Maica Benedicto in lacrime in Spagna dopo aver detto addio a Tommaso Franchi e aver fatto ritorno al Gran Hermano. Il pianto della ragazza spiazza il concorrente, così come tutta la Casa: nessuno si aspettava che Maica si fosse così tanto affezionata a lui. Tommaso a quel punto le rivolge un messaggio in spagnolo: “Mi piacerebbe vederti un’altra volta, perché l’ultima volta non ho potuto salutarti come dovevo. Sei una ragazza magnifica, questi giorni qui per me sono stati emozionanti. Grazie per tutto“.

Mariavittoria Minghetti, anch’essa spiazzata, su domanda di Alfonso Signorini svela la sua reazione: “Va bene così, veramente. Dai sono carini insieme“. Per Tommaso però le sorprese non sono finite e, in Confessionale, ammette rivolgendosi nuovamente a Maica: “Mi spiace tanto che non ci siamo più potuti parlare. Sicuramente quando uscirò da questa casa ci rincontreremo, questo è sicuro. Magari solo per una chiacchierata, magari sarà solamente un’amicizia, chi lo sa, però non preoccuparti che io e te ci rivedremo. Te lo prometto“. E aggiunge: “Se vuole venire in Toscana ben venga! Ma io posso venire anche a Madrid, non ci sono mai stato“. Infine, in diretta, Tommaso scarta un regalo ricevuto proprio dalla ragazza: un cuoricino. “Non pensavo, è una cosa bellissima“, il commento di un emozionato Tommaso.