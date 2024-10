Tante sono state le novità e i colpi di scena durante la decima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 28 ottobre 2024 su Canale 5, ad incuriuosire non poco l’attenzione dei telespettatori anche la complicità nata tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto. Lei è rimasta nella casa più spiata d’Italia solo due giorni prima di tornare in Spagna al Gran Hermano, sin dall’inizio però l’intesa con il gieffino è stata palese. I due si sono avvicinati moltissimo ed entrambi stanno sentendo molto la mancanza l’uno dell’altra da quando lei è andata via. Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip al gieffino, nei video lei confessa senza giri di parole di provare un forte interesse nei suoi confronti.

Federica Petagna al Grande Fratello, ha già dimenticato l'ex/ La reazione social di Alfonso D'Apice

In una delle clip Maica Benedicto non è riuscita a trattenere le lacrime nel confessione al pensiero che non avrebbe più rivisto Tommaso Franchi e che sarebbe andata via senza salutarlo. Il conduttore ha poi dato al gieffino la possibilità di mandare un messaggio alla spagnola dicendogli che in quel momento lei lo stava guardando. Rivolgendosi alla gieffina si è detto dispiaciuto di non averla potuta salutare, ha poi ammesso che gli piacerebbe rivederla. Ha poi aggiunto: “Sei una ragazza fantastica. Questi due giorni che sei stata in casa per me è stato molto emozionante, grazie per tutto.”

Grande Fratello 2024, 10a puntata/ Diretta, eliminato: Clayton e Amanda in nomination

Tommaso lascia il Grande Fratello per raggiungere Maica al Gran Hermano? La proposta di Alfonso Signorini

Le sorprese per Tommaso Franchi non sono finite, durante la decima puntata è stato chiamato in confessionale dove ha trovato un regalo da parte della Benedicto. Rivolgendosi alla gieffina ha detto che sicuramente si incotreranno di nuovo quando uscirà dalla casa più spiata d’Italia, a detta sua la loro potrebbe anche essere solo un’amicizia ma al momento nessuno può saperlo. Il gieffino le ha poi promesso che si rivedranno dicendo: “Se vuole venire in Toscana ben venga, altrimenti posso andare a Madrid”.

Chi è Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello 2024?/ "Ex fidanzato Alfonso? Già dimenticato"

All’interno della scatola Tommaso Franchi ha trovato un piccolo cuore di legno, dopo aver visto il regalo di Maica Benedicto non ha nascosto la sua commozione al Grande Fratello. Al conduttore ha ammesso che sente la sua mancanza e che dai loro sguardi era nata una grande intesa. In studio Alfonso Signorini si è detto pazzo di questa nuova ‘coppia’, ha poi aggiunto: “Ma Grande Fratello che cosa aspettiamo a mandare in Spagna Tommaso?“, a quel punto gli autori hanno rivelato che ci stanno lavorando.