Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono tornati insieme dopo Temptation Island 2021? Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, Valentina ha ribadito di non poter perdonare Tommaso perchè è stata fortemente delusa dal suo atteggiamento. Da parte sua, però, Tommaso non si è mostrato rassegnato, ma ha fatto intuire di voler riconquistare la ex compagna. Intenzioni che ha ribadito in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Il 21enne ha spiegato di essere ancora innamorato di Valentina e di volerla riconquistare a tutti i costi. “Nel mese successivo al programma – ha dichiarato Tommaso al magazine ufficiale di Uomini e Donne – ho pensato molto a quello che ho fatto, ma ho cercato anche di capire che cosa mi aveva portato a comportarmi in quel modo..Ho capito che mi posso fidare ciecamente di Valentina e che non mi farebbe mai del male”.



Tommaso Eletti pronto a riconquistare Valentina Nulli Augusti

Temptation Island 2021 ha fatto capire a Tommaso Eletti di poter fidare di Valentina di cui è sempre stato molto geloso. Nonostante, attualmente, Valentina non lo abbia ancora perdonato, Tommaso è pronto a fare qualsiasi cosa per riconquistare la ex compagna. “Ce la metterò tutta per tornare con lei – ha continuato – Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Io sono certo che passato un po’ di tempo torneremo più innamorati che mai” A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima…Prima mi veniva l’ansia quando usciva da sola, ma ora questa esperienza mi ha cambiato radicalmente”, conclude. Riuscirà nel suo intento?



