Valentina e Tommaso, stanno insieme dopo Temptation Island 2021/ Gli indizi dai social rivelano che…

Il falò dell’addio tra Valentina e Tommaso il più discusso sui social

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati i protagonisti indiscussi delle prime due puntate di Temptation Island 2021. Con una differenza d’età di 19 anni, sono giunti nel villaggio dell’amore per superare alcuni problemi di coppia, la gelosia di lui in primis. Sin dal primo giorno, infatti, Tommaso ha ammesso di essere molto geloso della fidanzata Valentina la quale, nel corso del percorso, lo ha visto avvicinarsi alla single Giulia con cui è anche scattato un bacio. Al termine della seconda puntata, Valentina e Tommaso hanno dato vita ad un falò di confronto intenso per poi lasciare il villaggio da soli. La loro storia, dunque, è ufficialmente finita, ma non il sentimento che li ha uniti. “Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all’altro come un interruttore. L’amore non può passare dalla modalità on a off”, ha ammesso Valentina in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Cos’è successo, dunque, dopo Temptation Island 2021? I due non si sono più rivisti?

Stanno insieme Valentina e Tommaso? La verità dopo Temptation Island 2021

Dopo essersi detti addio nel villaggio di Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso sono riusciti a rivedersi? I due ex fidanzati hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia o hanno deciso di mettere un punto definitivo e voltare definitivamente pagina? Per scoprirlo dovremo aspettare l’inizio dell’ultima puntata di Temptation Island 2021 in onda questa sera su canale 5. Tuttavia, alcuni indizi che sono circolati nelle ultime settimane sul web, portano a credere che tra i due sia ufficialmente finita. Tommaso, infatti, è stato pizzicato in compagnia di alcune ragazze e di Alessandro, a sua volta tornato single dopo aver detto addio alla fidanzata Jessica con cui stava insieme da ben sette anni. Il 21enne, dunque, è single o avrà il cuore impegnato?

