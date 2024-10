Tommaso Franchi rivela di non aver fatto il provino per entrare al Grande Fratello 2024

Le porte della Casa del Grande Fratello 2024 si sono aperte da pochi giorni eppure sono state già tante le confessioni fatte dai suoi inquilini. L’ultima, che tanto sta facendo chiacchierare sul web, vede protagonista Tommaso Franchi e riguarda proprio la sua partecipazione al reality. Il pubblico del GF sa che, per partecipare al reality, si devono sostenere dei provini, eppure pare non sia stato così nel caso di Tommaso.

Il concorrente si è lasciato sfuggire questa rivelazione nel corso di una chiacchierata con Helena Prestes proprio in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024. “Io sono venuto qui perché l’ho cercato, cioè non lo volevo. Però l’ho cercato in un certo senso, capito?” ha ammesso l’idraulico toscano, lasciando un po’ perplessa la modella.

Tommaso Franchi: “Io al GF? Mi hanno scritto loro…”

Quando Helena ha allora chiesto a Tommaso se avesse effettivamente sostenuto i casting, lui, tentennante, ha rivelato di non aver fatto provini e di essere stato cercato “da loro”, ovvero dagli autori del Grande Fratello. Insomma, Tommaso Franchi è stato chiamato dagli addetti ai lavori e non avrebbe sostenuto alcun casting, come è invece prassi per il programma. Va detto che non è la prima volta che un concorrente fa un’ammissione simile. Anche lo scorso anno c’è chi ha ammesso di essere stato convocato e voluto dagli autori e di non aver sostenuto provini, come Anita Olivieri. Queste rivelazioni portano, dunque, a galla una prassi che sarebbe, a quanto pare, sempre più diffusa e che potrebbe però sollevare un bel po’ di critiche da parte del pubblico di Canale 5.