Michael Castorino: il web chiede un provvedimento disciplinare

Le dinamiche del Grande Fratello 2024 sono entrate nel vivo e nella casa si stanno creando ormai diversi gruppi. La lite tra Julia e Jessica Morlacchi, in particolare, ha letteralmente spaccato la casa e sono diversi i concorrenti che stanno criticando l’atteggiamento della Morlacchi. Tra Julia e Jessica non c’è alcuna simpatia e, negli scorsi giorni, la situazione è diventata complicata a causa dell’interesse di Jessica per Giglio che, invece, si sta avvicinando sempre di più a Julia. Nel corso dell’ultima puntata con Alfonso Signorini, i toni tra le due si sono alzati e diversi inquilini si sono schierati contro Jessica.

Amanda Lecciso ha provato a difenderla spiegando che, alcune sue reazioni, sono dovute alla sua spontaneità e alla sua impulsività. Pamela Petrarolo, invece, è convinta che Jessica sia molto furba e che, all’interno della casa, sia una giocatrice. A scagliarsi contro Jessica è stato anche Michael le cui parole hanno scatenato la polemica sul web.

Michael Castorino: cosa ha detto su Jessica Morlacchi

Duro il commento e l’opinione di Michael Castorino nei confronti di Jessica Morlacchi. Michael, dopo aver dichiarato che quella fatta da Jessica sia stata solo una sceneggiata, ha aggiunto: “Quando vedo queste cose dico ‘Ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così’”. Parole che, sul web, hanno scatenato la polemica.

Sui social, infatti, diversi utenti hanno puntato il dito contro Michael considerando gravi le sue parole al punto da chiedere la squalifica o, quanto meno, un provvedimento disciplinare. Dopo le prime settimane di pace e amore, nella casa più spiata d’Italia cominciano ad emergere simpatie e alleanze che stanno già spaccando la casa con la creazione di diversi gruppi. Nel corso della prossima puntata del reality, dunque, Signorini potrebbe rimproverare in diretta sia Michael che Julia, autrice di dichiarazioni forti nei confronti di Jessica.

