Tommaso Franchi e Mariavittoria più vicini al Grande Fratello 2024?

Il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello 2024 si è fatto sempre più interessante nelle ultime settimane, Tommaso Franchi e Mariavittoria sono sempre più vicini e si sono confrontati riguardo all’esperienza nel programma e alla loro storia. La giovane ha invitato Tommaso Franchi a godersi il percorso nella casa più spiata d’Italia, spiegando come i discorsi potranno essere ripresi anche fuori dalla Casa del Grande Fratello: “Se il sentimento c’è, c’è pure fuori”. Con grande sorpresa, le dichiarazioni della gieffina non hanno smosso più di tanto l’idraulico toscano, che ha affermato: “Se è quello che vuoi…Io sto bene”.

Sempre interagendo con Mariavittoria, Tommaso Franchi ha poi ammesso: “A me basta guardarti negli occhi, non ho bisogno di stare tutto il giorno con te, io lo so che tu hai paura di stare con me. E lo sai perché hai paura? Perché ti piaccio”

Il pensiero di Tommaso Franchi riguardo a Mariavittoria non sembra essere condiviso da tutti nella casa del Grande Fratello 2024, alcuni gieffini infatti sono dell’idea che la dottoressa non sia così presa dal giovane idraulico e per questo c’è chi ha invitato la ragazza ad approfondire la conoscenza con Mariavittoria. “Concediti un’amicizia travolgente con Alfonso e vediamo che succede” le parole di Luca Calvani che ha spronato Mariavittoria a lasciarsi andare nel programma condotto da Alfonso Signorini. Ed eventualmente Tommaso Franchi come reagirà?

A essere dello stesso avviso del regista toscano è stata anche Amanda Lecciso, che si è espressa sulla relazione tra Mariavittoria e Tommaso Franchi: “Tu non hai tutto questo trasporto nei confronti di Tommaso” ha detto la sorella di Loredana Lecciso strappando una confessione importante dalla dottoressa. Mariavittoria ha ammesso di non essere innamorata di Tommaso, ma si è detta curiosa di volerlo conoscere fuori dalla Casa.