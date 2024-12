Helena Prestes e Zeudi Di Palma sempre più vicine al Grande Fratello 2024

Il rapporto tra le due modelle si fa sempre più interessante nella casa del Grande Fratello 2024, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno instaurato un legame molto speciale da quando l’ex Miss Italia ha fatto il suo ingresso nel programma. Helena Prestes si è confrontata con Luca Calvani sul rapporto costruito in queste settimane con la modella nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Il regista toscano ha esordito: “Che poi, sia amicizia o diventi qualcos’altro, a me è battuto il cuore”. Helena a quel punto ha ammesso le forti sensazioni vissute con la compagna di gioco Zeudi Di Palma, in attesa di capire il tipo di rapporto nato tra loro: “Era intenso quel video, ma era intenso anche nel momento, cioè, quando lei toccava i miei capelli, mi batteva il cuore, era tutto molto intenso”.

Helena Prestes e il rapporto con Zeudi Di Palma: “Ci mettiamo alla prova”

Nella casa del Grande Fratello 2024 Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono avvicinate in maniera sensibile, e sempre confrontandosi con Luca Calvani, la modella ha rivelato:

“E’ davvero interessante come ci mettiamo alla prova vivendo queste esperienze, e le cose accadono davvero, quella cosa lì è successa, ma non me l’aspettavo”. Soffermandosi su un dettaglio che sarebbe accaduto tra di loro, Luca Calvani ha rivelato una curiosità su Javier, che avrebbe notato cosa è accaduto tra la brasiliana e Zeudi Di Palma: “Durante quel momento mi ha guardato incredulo e mi ha chiesto se lo sapessi”.

Le due gieffino si sono avvicinate fin da subito nella casa del Grande Fratello e non è da escludere che tra di loro possa nascere un legame sempre più profondo, a maggior ragione dopo che Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno rivelato le loro sensazioni.