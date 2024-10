Tommaso Marini non è solo un campione di fioretto, ma anche un ragazzo creativo che non ha mai abbandonato l’arte nonostante la disciplina rigorosa a cui si dedica ogni giorno. Non tutti lo conoscono sotto il punto di vista più personale e privato, e per questo, oggi vogliamo presentarvi Tommaso Marini dietro alla divisa da scherma. Il suo motto? L’apertura mentale: da molto tempo il campione ama dipingersi le unghie con colori e pattern di ogni tipo e spesso è stato oggetto di critiche sui social. Eppure, lui mette al primo posto la sua creatività, una bussola che lo tiene orientato verso la sua vera essenza. E come biasimarlo?

Eliminati Furkan Palali e Erica Martinelli a Ballando con le Stelle?/ Arriva un barlume di luce..

Poco tempo fa, a La Volta Buona di Caterina Balivo, Tommaso Marini ha finalmente svelato il perchè della sua passione per le unghie colorate. Ospite del programma, si era presentato con un disegno tribale sull’unghia, chiedendo anche alla conduttrice un opinione sul design. Poi ha voluto raccontare al pubblico il motivo per cui ama indossare lo smalto: “C’è una ragione specifica“, dice Tommaso Marini – facendo scherma mi si rovinavano sempre due unghie, diventano brutte e rotte, non erano un bel vedere“.

Francesco Paolantoni, chi è/ Dalla morte dei genitori alla drastica scelta della sorella: "Un grande dolore"

Tommaso Marini,

Ormai è chiaro, Tommaso Marini è una persona eclettica. Il campione di fioretto è stato capace di coniugare perfettamente il rigore per la disciplina con le sue passioni, e diciamocelo, ci è riuscito benissimo! Qualche mese fa si è raccontato anche a Vanity Fair, parlando dei suoi sogni di quando era ancora un bambino. Oggi Tommaso Marini ha 24 anni, ma da piccolo voleva diventare uno psicologo: “Facevo finta di avere dei pazienti”, spiega l’atleta “E anche l’attore, lavorare nel cinema. Poi non ho fatto né l’uno né l’altro”. In effetti, la vita lo ha portato a gareggiare in tutto il mondo, perfino alle Olimpiadi!

Chi è Alan Friedman?/ La moglie Gabriella Carignani e le accuse di matrice politica

I fan di Tommaso Marini lo amano anche per il suo stile poliedrico, dato che il campione ama molto curare anche il suo aspetto fisico. Peccato che durante alcune gare abbia perso alcuni dei gioielli a cui era più affezionato! Come ha raccontato a Vanity Fair non ha più trovato un anello color smeraldo e uno con dei diamanti e spera ancora oggi di ritrovarli. E i tatuaggi? Anche di quelli ne ha parecchi: “Ho tatuato un animale mitologico che mi ha sempre trasmesso tantissima carica”, dice, si tratta di un drago fatto nel 2022.