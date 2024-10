La coppia formata da Tommaso Marini e Sophia Berto stupisce durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 con una salsa sulle note di “Sesso e samba”. Un debutto col botto per lo schermidore italiano, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023, campione europeo nel 2024, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, pronto a conquistare anche il titolo di “vincitore di Ballando con le Stelle 2024”. E’ ancora presto per dirlo, ma i presupposti ci sono tutti visto che sulla pista da ballo ha dato sfoggio di una buonissima presenza fisica e agilità. I primi complimenti arrivano da Guillermo Mariotto: “una cosa incredibile, hai fatto tutto con una personalità piacevole, fluida, nuova, contemporanea. Siete una coppia veramente fichissima”.

Anche la presidente Carolyn Smith ha apprezzato: “molto bello. Allora ho trovato per un ragazzo molto giovane, che non è ballerino, ho trovato un movimento molto sensuale nella parte del bacino. Tempistica fantastica, molto particolare la combinazione tra voi due, pazzesco. Continuate così!”.

Tommaso Marini e Sophia Berto saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024?

La salsa di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le Stelle 2024 ha convinto anche Ivan Zazzaroni che si spinge ben oltre dicendo: “è la seconda cosa più bella vista questa sera. Tommaso è centralissimo, ha una fluidità, si diverte, ma è campione del mondo, ma come hobby può fare fioretto. La coppia è strana”. Fabio Canino, invece, sottolineato come Tommaso Marini e Sophia Berto siano ad un “livello altissimo”. Un giudizio ancora più profondo quello di Selvaggia Lucarelli: “sei stato il più indecifrabile ed è molto interessante. Ho visto del carisma di cui non capisco ancora molto, non capisco da dove arrivi, solitamente quando non capisco niente nella prima puntata poi piano piano arrivo a comprendere quale sia la cifra che mi affascina del personaggio”.

Anche sui social solo commenti positivi sull’esibizione di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le Stelle 2024. “Ho trovato il suo movimento fluido e morbido” – scrive un utente, mentre altri replicano “bravissimi”, “meravigliosi!!!!!”, “Forza, Si tifa per voi”. C’è anche chi si è ricreduto sulla coppia vedendoli in pista: “non c’avrei scommesso vedendoli in coppia, ma dopo il ballo sono stati bravissimi” e infine “sono stati proprio bravi, non me lo aspettavo”.