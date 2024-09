Tommaso Marini e Sophia Berto in gara a Ballando con le stelle 2024, chi sono

Sta per iniziare l’affascinante viaggio di Ballando con le stelle 2024, il dancing show condotto da Milly Carlucci farà tappa su Rai1 da oggi sabato 28 settembre 2024 e tra i partecipanti troveremo anche Tommaso Marini e Sophia Berto, coppia inedita che si metterà in gioco nel programma di Rai1 e non mancherà la curiosità in particolare intorno allo schermidore Tommaso Marini, che dopo i successi ottenuti alle Olimpiadi di Parigi 2024 si prepara al gran debutto in tv in vesti diverse rispetto a quelle indossate fino a questo momento.

Tommaso Marini e Sophia Berto saranno senza dubbi due protagonisti intriganti di Ballando con le stelle 2024, in particolare lui che in una intervista concessa a Repubblica ha esternato tutta la sua voglia di mettersi in gioco e la visione aperta del mondo: “Mi dipingo le unghie, e allora? Ognuno è libero di fare quel che vuole, vivo nella massima libertà, sono così anche i miei amici, una parte dei giovani della mia età è più aperta”.

Tommaso Marini e Sophia Berto, la ballerina ha realizzato il suo sogno

A partire da stasera venerdì 28 settembre 2024, Tommaso Marini e Sophia Berto diventeranno dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2024, un duo inedito e che regalerà sicuramente delle emozioni non indifferenti ai telespettatori. E per la giovanissima maestra di ballo si tratta del raggiungimento di un sogno.

Sophia Berto insieme alla collega Nikita Perotti si è espressa con grande emozione e trepidazione in vista della partenza di Ballando con le stelle 2024: “Siamo molto emozionati e allo stesso tempo onorati e gratificati per questa grande opportunità. Non smetteremo mai di ringraziare Milly Carlucci e tutto lo staff di ‘Ballando’ per quello che stiamo vivendo in queste settimane e per quello che vivremo nelle puntate in diretta”. Tommaso Marini e Sophia Berto si metteranno fin da subito in gioco e siamo certi che ne vedremo delle belle.

