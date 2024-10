Bene ma non benissimo. Tommaso Marini e Sophia Berto stanno vivendo quest’avventura a Ballando con le Stelle 2024 in una sorta di limbo che forse non li porterà lontani. Eppure la chimica in pista da ballo è evidente, la scorsa settimana la coppia ha regalato ai fan una performance convincente, una coreografia di moderno sulla quale hanno lavorato duramente per giorni. Il risultato è stato più che soddisfacente come dicevamo, lo schermidore e la sua insegnante sono riusciti ad esprimersi con precisione tecnica e movenze più che godibili.

Infatti non sono mancati i pollici in sù per la coppia che, tuttavia, non ha scatenato l’effetto wow nella giuria. Nessuno dei giurati è apparso particolarmente entusiasta al termine della prova di Tommaso e Sophia, anche se i giudizi sono stati benevoli e positivi. E’ chiaro che per alzare l’asticella, lo schermidore e la maestra dovranno pensare a qualcosa di nuovo e sorprendente da portare in pista. Ce la faranno?

Ballando con le stelle 2024, lo schermidore Tommaso Marini e Sophia Berto vogliono uscire dal “limbo”

Tommaso Marini e Sophia Berto vogliono scalare la classifica di Ballando con le Stelle 2024. In questo momento si trovano in una sorta di terra di mezzo, dove convincono ma non troppo. La coppia però ha potenziale e margini di crescita. Occorre forse un po’ più di personalità, un’apertura sul vissuto del concorrente che da atleta qual è ha badato molto alle esercitazione pratiche e alla performance tecnica.

Vediamo quindi se Sophia riuscirà a far aprire maggiormente il suo allievo e se Tommaso riuscirà a proporsi ai giudici e al pubblico in maniera più incisiva. Le premesse sono buone, ma per spiccare il volo e decollare serve un salto di qualità, già a partire dalla puntata di questa sera, la quinta di Ballando con le stelle 2024.

