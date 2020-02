Tommaso Paradiso/ De Filippi: “La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui” (Amici 2020)

Tommaso Paradiso approda in televisione nelle vesti di giudice ed opinionista del serale di Amici 2020 in partenza da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Un ruolo inedito quello dell’ex voce dei The Giornalisti che, dopo lo scioglimento della band, ha iniziato una sua carriera solista con il brano “Non avere paura”. Ad annunciare il suo arrivo nella diciannovesima edizione del talent show di successo di Canale 5 è stata proprio Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione del serale: “La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui; è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato”. Non è dato sapere però se Tommaso ci sarà in tutte le dieci puntate del serale di Amici 2020 visto che la De Filippi alla domanda “ci sarà in tutte le puntate?” ha replicato “valuteremo man mano”.

Tommaso Paradiso: dai The giornalisti ad Amici 2020

Lo scioglimento dei The Giornalisti è stato sicuramente un momento molto difficile per Tommaso Paradiso che, ospite del programma “L’assedio” condotto da Daria Bignardi sul canale Nove, ha raccontato come sono oggi i rapporti con i componenti della band. “Marco Rissa lo sento tutti i giorni. Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene. Abbiamo fatto un pranzo l’altro giorno, ci siamo abbracciati, ci siamo chiariti. È stata una cosa che probabilmente doveva avvenire…” – ha dichiarato il cantautore, che ha poi proseguito precisando – “quando non puoi fermare alcune cose… poi la gente ovviamente dirà ‘Soldi’… Invece niente, perché io ho un contratto che era lo stesso medesimo contratto sia come Thegiornalisti che come Tommaso Paradiso, non è cambiato nulla. Come tutti i rapporti quando c’è una fine, all’inizio c’è stata la reazione brusca. Poi quando il tempo passa, uno metabolizza la cosa, si parla e la verità viene a galla”. Tommaso ha poi parlato della sua carriera solista: “u bilancio molto positivo. Me la sto vivendo. In verità, da prima della scissione ufficiale, era già un po di tempo che scrivevo da solo. Alcuni brani li scrivevo io e andavano fuori col nome Thegiornalisti”.

Tommaso Paradiso: “Mio padre non l’ho mai conosciuto”

Non solo, Tommaso Paradiso durante l’intervista a L’Assedio di Daria Bignardi si è sbottonato anche sulla sua vita privata parlando del padre e della sua passione per le donne. “Mi piacciono le donne in generale, la distribuzione dell’età è simbolico. Forse perché sono cresciuta in una famiglia matriarcale, solo con mia madre” ha detto il cantautore, che si è lasciato andare ad una confidenza molto privata sul rapporto col padre. “Mio padre non l’ho mai conosciuto” – ha precisato Tommaso – “i miei si sono separati appena nato…oggi tramite i social mi ha raggiunto la famiglia di mio padre e ho letto delle cose… a cui non ho mai risposto. Posso capire qualcuno che perde un padre ad una certa età, ma io non essendoci mai cresciuto, posso dire che non mi è mai mancato”.



