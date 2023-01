Tommaso Stanzani/ “Ecco perchè mi sono dato al canto, io attratto dai Varietà”

Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici oggi nel cast di Viva Rai Due, intervistato negli studi del programma Uno Mattina in Famiglia. Le prime parole sono sul confronto fra generazioni diverse come genitori e figli: “Essendo generazioni completamente diverse molte idee cambiano, quando mi confronto con i miei genitori è più una questione di pensieri che per noi giovani sono più liberi ma è più naturale perchè siamo cresciuti in una società dove c’è sempre stata la tv e c’è sempre stato il telefono, e tutto ciò ci porta ad affrontare la vita in un certo modo più facilitato, siamo più ‘figli di papà’. Abbiamo avuto tutto a disposizione”.

L'isola dei famosi 2023, Can Yaman é l'inviato?/ Tra i concorrenti, Pamela Prati e..

In studio gli chiedono quindi come mai abbia deciso di passare dalla danza al canto, visti gli ultimi due single recentemente pubblicati: “Come mai ho deciso di cantare dopo il ballo? Ero un bimbo molto curioso, ho sempre sperimentato, ho iniziato con i pattini a rotelle poi la danza. Quando mi sono avvicinato allo spettacolo la mia idea erano i vecchi Varietà quando si faceva di tutto”.

Uomini e donne, anticipazioni 6 gennaio 2023/ Riccardo e Gloria reunion, via Armando?

TOMMASO STANZANI: “CANTO E BALLO? STO SPERIMENTANDO”

“Ho iniziato a studiare ed ho capito che la danza è la mia skill migliore, è il linguaggio che uso per comunicare col corpo ciò che non riesco a dire, poi per gioco ho iniziato a scrivere canzoni, il mio primo brano è nato in maniera naturale, d’istinto, con la seconda canzone avevo invece proprio voglia di scrivere qualcosa di più divertente, mi son messo con il team a fare una ricerca dei vari generi che ci sono ed ho capito che voglio arrivare ad un altro genere ancora diverso, sto sperimentando. Sono giovane? Si uso la scusa ma effettivamente è vero, tempo di sperimentare ne ho”.

SECRET LOVE/ La storia di un amore proibito

Sui social Tommaso Stanzani ha un’idea chiara: “L’idea del social in se è davvero bella, ti mette in condizioni di condividere con altre persone determinate cose, ovvio che se diventa una sorta di malattia dipendi tu dal social, in quel caso è un utilizzo esagerato e diventa sbagliato, non vivi più la vita reale. Da ragazzo mi son scaricato i social per seguire la moda”. Infine sulla sua esperienza nello show ‘Viva Rai Due’ condotto tutte le mattine da Fiorello: “Mi sto trovando davvero bene, poi è una super gavetta lavorare in diretta. Fiorello ti mette di buon’umore, a volte devo ballare in strada con 4 gradi, ma l’adrenalina non ti fa sentire nulla”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA