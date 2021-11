Pur non essendo riuscito ad arrivare in finale, Tommaso Stanzani è stato uno dei ballerini che si è messo maggiormente in evidenza per le sue doti tecniche nell’ultima edizione di “Amici”. Tra le sue estimatrici c’era anche la “temutissima” maestra Alessandra Celentano, che ha sempre apprezzato la sua dedizione al lavoro e la volontà di migliorarsi costantemente.

Conclusa la sua esperienza nel talent show, il ragazzo ha trovato la serenità anche sul piano sentimentale. Al suo fianco, infatti, ora c’è Tommaso Zorzi, vincitore del “Grande Fratello Vip”. I due ormai non si nascondono più e hanno confessato apertamente l’amore che li lega.

Tommaso Stanzani: da “Amici” a oggi

La partecipazione al talent show ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per Tommaso Stanzani, che ha saputo mettere in mostra la sua versatilità. Le sue doti tecniche sono certamente il suo punto di forza, tipiche di chi ha iniziato a studiare sin da piccolissimo e ha fatto il possibile per migliorare il suo stile.

Il giovane, nato il 21 marzo 2001 a Bologna, ha mosso i primi passi a soli tre anni come pattinatore, seguendo le orme dei genitori, che erano dei professionisti in questa disciplina. La vicinanza della mamma, in modo particolare, si è rivelata fondamentale: è sempre stata lei, infatti, a curarne le coreografie. Ed è stato proprio questo suo talento che gli ha permesso di arrivare per la prima volta in Tv. Nel 2016 si è così messo in gioco come concorrente a “Italia’s got talent”, per poi danzare in un musical dove ha potuto conoscere Fioretta Mari e Garrison Rochelle. Iscriversi ad “Amici” è stato quindi naturale. E i riscontri positivi non sono mancati: Arisa lo ha voluto in un video di una sua canzone, a cui si è aggiunta la borsa di studio che gli ha voluto consegnare il coreografo Merola.

L’amore con Tommaso Zorzi

A un quadro così positivo della sua vita mancava solo l’amore. E quello non è tardato ad arrivare In estate, infatti, Tommaso Stanzani si è innamorato di Tommaso Zorzi, fresco della vittoria al “Grande Fratello Vip”. L’influencer aveva avuto modo di seguire quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato anche durante il programma arrivando a sottolineare sui social quanto apprezzasse il suo talento. Non solo, spesso erano arrivati anche complimenti per l’aspetto fisico del ballerino.

Non appena i due hanno avuto modo di conoscersi è scoppiato tra loro un colpo di fulmine. Nonostante sia un rapporto nato da poco, i due sembrano fare sul serio e hanno già conosciuto le rispettive famiglie. I fan li adorano e non mancano di esprimere loro parole dolci sui rispettivi profili Instagram.

