Tommaso Stanzani, il coming out/ “L’ho fatto a 14 anni con mia mamma”

Tommaso Stnnzani ha ottenuto la popolarità grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di “Amici“, dove era uno dei ballerini classici più dotati, tra i preferiti dalla maestra Alessandra Celentano, che lo ha sempre ritenuto uno dei più completi. Conclusa la sua esperienza nel talent show, il ragazzo ha ufficializzato la sua relazione con Tommaso Zorzi, vincitore del “Grande Fratello Vip“, con cui sta già iniziando a fare progetti per il futuro.

E’ stato proprio l’influencer, colpito dall’aspetto fisico di quello che è poi diventato il suo fidanzato, a fare il primo passo: “A fare il primo passo sono stato io, gli ho scritti su Instagram e ci siamo visti a Milano. […] Questa estate siamo stati due mesi insieme, abbiamo fatto una vacanza in barca, poi siamo stati in montagna, alle isole Eolie.. Se esiste una data ufficiale? Sì. Ci siamo fidanzati il 7 maggio” – ha detto l’ex gieffino a Silvia Toffanin, dove si era presentato in compagnia del fidanzato qualche mese fa.

Il coming out di Tommaso Stanzani: è avvenuto tutto in modo naturale

Pur non parlandone subito apertamente in Tv, Stanzani ha voluto essere trasparente con i suoi genitori, a cui ha rivelato presto la sua omosessualità. La prima con cui ne ha parlato è stata la mamma, che è stata subito aperta con lui: “Ho un bellissimo rapporto con i miei genitori” – ha aggiunto Stanzani – “Mia madre mi ha sempre supportato ed accolto a braccia aperte. E’ molto contenta del mio amore, è stata la prima a cui ho detto che ero gay: gliel’ho detto quando avevo 14 anni. Ero in una trasferta di pattinaggio e avevo la mia prima cotta, così gliel’ho detto a mia mamma. Mi reputo una persona molto fortunata”.

I due sembrano fare davvero sul serio e hanno già fatto le presentazioni in famiglia: “Avevo un po’ paura ad uscire con lui perché Tommaso era un personaggio molto famoso ed io ero appena uscito da Amici, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene: mi aveva aperto la porta dell’auto, mi aveva preso lo zaino…” – ha concluso il ballerino.



