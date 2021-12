Tommaso Stanzani, fidanzato Tommaso Zorzi/ L’amore nato dopo il GF VIP

Tommaso Stanzani è il fidanzato di Tommaso Zorzi. Un amore sbocciato per puro caso quello nato tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e il vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Galeotto, infatti, è stato proprio il talent show di successo di Maria De Filippi che li ha fatti incontrare. Zorzi dopo essere stato invitato da Maria De Filippi è stato accompagnato a vedere lo studio per il serale e in quel momento Tommaso stava facendo le prove. Tra i due c’è stato solo un primo sguardo, fugace, ma che ha lasciato il segno visto che il ballerino ha poi contattato Zorzi su Instagram. Da cosa nasce cosa e i due si sono visti per la prima volta.

Da quella sera non si sono più lasciati, anzi è nata una bellissima storia d’amore. La coppia è stata anche protagonista di un’intervista doppia a Verissimo da Silvia Toffanin. Proprio in quest’occasione il ballerino di Amici ha rivelato: “impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti “Fin che la barca va lasciala andare”.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: “Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF”

E’ amore tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. Da diversi mesi i due sono inseparabili a tal punto da rilasciare dichiarazioni ed interviste di coppia come quella andata in onda a Verissimo a Silvia Toffanin. L’ex ballerino di Amici proprio nel programma di Canale 5 ha raccontato: “è stata una cosa del tutto inaspettata, ma sono super contento. Io sono un po’ più riservato di Tommaso, ma credo che questa sia l’unica intervista che rilasceremo”.

Più pungente e sopra le righe Tommaso Zorzi ha ricordato come è stato il loro primo incontro: “ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica. Non siamo abituati a parlare di noi. Il mio Dna non è mutato, ma mi sono un po’ calmato da quando stiamo assieme. Durante i nostri primi incontri lo aiutavo anche a studiare, mi sentivo una milf!”.

