Tommaso Zorzi “Come ho conosciuto Tommaso Stanzani?”/ ‘Colpa’ di Maria De Filippi…

La coppia Zorzi-Stanzani torna a far discutere il web. I due hanno, recentemente, ufficializzato la loro relazione. Pare che tale storia d’amore stia procedendo a meraviglia. In molti, dunque, si chiedono come il ballerino del talent Amici 20 e l’influencer si siano incontrati. A svelarlo, però, è proprio Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, ospite al GF Vip Party, racconta come ha conosciuto il compagno e pare ci sia stato l’aiuto della grande Maria De Filippi.

Il 26enne, infatti, ha dichiarato: “Come ci siamo conosciuti io e Tommaso? Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la casa, quindi non ho mai visto il programma. Poi quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria e lei nel suo ufficio ha vari televisori con tutte le telecamere della casa di Amici e mi ha fatto vedere questo ragazzo. Quando è uscito gli ho scritto e ci siamo visti e il resto è storia”, in riferimento al primo incontro.

Tommaso Zorzi e l’amore per il ballerino Tommaso Stanzani

Secondo le ultime dichiarazioni, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie all’aiuto della conduttrice Maria De Filippi. Nel dettaglio, il settimanale CHI ci racconta come tutto sia iniziato grazie ad un caffè post-Grande Fratello Vip. La conduttrice ha portato l’opinionista a vedere il nuovo set di Amici, al tempo in preparazione.

Quel periodo, Stanzani si preparava alle selezioni con gli altri ragazzi e proprio in quell’istante è scattata la scintilla tra i due. Un messaggio in DM che ha portato al primo e ufficiale appuntamento. Ricorda il momento Zorzi confessando di aver chiesto aiuto alla moglie di Costanzo esclamando: “Maria devo parlarti!”. In seguito migliaia di Twitter provenienti da fan che ipotizzavano i due stessero flirtando, fino alla conferma ufficiale da parte del duetto, ancora oggi più in sintonia che mai.

