Tommaso Stanzani/ Imitatore di Maria De Filippi…e cocco della Celentano!

Tommaso Stanzani è il cocco di Alessandra Celentano, ma questa è una cosa che sapevamo già. Il bel ballerino è entrato in punta di piedi nel programma ritagliandosi un posto speciale per via di quello che è successo nella sua attività di ballerino ma anche per il suo modo di stare sempre vicino agli altri, supportandoli e aiutandoli non solo in sala prove ma anche in casetta. Sono questi i complimenti che nella puntata di oggi di Amici 2021 gli rivolgerà anche Lorella Cuccarini molto colpita dal suo modo di fare danza e di stare con i colleghi. L’occasione arriverà quando il ballerino salirà sul palco insieme a Martina, il cui giudizio rimarrà comunque sospeso, e Tommaso brillerà conquistando i professori di ballo. Sembra proprio, però, che questo non sarà l’unico momento in cui lo vedremo ballare.

Tommaso Stanzani, il video delle sue imitazioni diventa virale?

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano anche che il ballerino tornerà sul palco per ballare da solo conquistando Alessandra Celentano che confermerà il suo giudizio su di lui anche se avrà, come sempre, qualche appunto da fare. La sorpresa ad Amici 2021 arriverà quando Maria de Filippi manderà in onda un video, di cui ne vedremo solo uno stralcio (sembra che la versione integrale andrà in onda poi nel daytime da lunedì) in cui saranno raccolte le imitazioni di Tommaso Stanzani ai danni di Maria De Filippi, la Celentano e anche Lorella Cuccarini. Sembra proprio che ci sarà da ridere con lui che sarà sicuramente un fiore all’occhiello del serale di Amici 2021 in onda da marzo su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA