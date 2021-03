Tommaso Zorzi ci ha provato con Akash Kumar?/ Naufrago pubblica chat e poi cancella..

Tommaso Zorzi ci ha provato con Akash Kumar? Appena dato il suo addio all’Isola dei Famosi 2021, il modello ha subito pubblicato una presunta chat intrattenuta con l’influencer e opinionista del programma, rivelando che Zorzi ci ha provato con lui invitandolo a casa sua per una serata e insistendo un bel po’ con lui. Forse è proprio questo che intendeva quando ha detto che la sua Isola l’aveva già vinta? Ovvero avere in pugno Tommaso Zorzi per mettersi un po’ in mostra? Le accuse che gli hanno rivolto dopo queste sue storie sono proprio queste e adesso tutti si aspettano che esploda la bomba, ma cosa è successo di preciso? Tra le Instagram Stories della notte, Akash ha pubblicato gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi in cui proprio quest’ultimo chiede ad Akash di incontrarsi, invitandolo persino ad andare da lui.

A quanto pare la chat potrebbe risalire a pochi giorni prima della partenza per l’Isola e a quel tempo Akash Kumar ha snobbato l’invito replicando frettoloso con un messaggio vocale di due secondi sicuro di non aver bisogno di certo di fingere un chiarimento per il bene del programma che si è pentito subito di aver fatto. Il modello ha condiviso quindi una serie di storie e alla fine le ha cancellate visto che non ve ne è più traccia. Non contento il modello aveva rilanciato sarcastico: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”.

