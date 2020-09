Tommaso Zorzi concorrente ufficiale del GF Vip 5/ “Non voglio vincere, ma…”

Tommaso Zorzi è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020. Dopo le prime dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, arrivano quelle di Tommaso Zorzi che, prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 2 settembre. Zorzi entra nella casa da single, ma non esclude di potersi innamorare. “Entro da single, però la mia astrologa mi ha detto che troverò l’amore“, ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Non voglio vincere, ma convincere e mostrare a tutti chi sono. Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me – aggiunge Zorzi – sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”.

TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “PREPARATEVI AL TOMMU SHOW”

Tommaso Zorzi è pronto a conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip 5 con la sua forte personalità. Energico e senza peli sulla lingua, Tommaso annuncia che non concederà sconti a nessuno. “Il GfVip è una palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per conoscere. Io ho solo una paura, devo contare fino a dieci. Se mi partono i 5 minuti è una tragedia. Se mi toccano determinati tasti so già che per me sarà la fine… preparatevi al Tommy Show. Se mi nominano sarà il loro peggior incubo”, dice. Zorzi, infine, non ha alcuna intenzione di trascurare il proprio look durante le settimane che trascorrerà nella casa e, a tal proposito spiega – “Sarà il mio Festival di Sanremo, per le mie mise ho messo al lavoro tre persone…”.



