Tommaso Zorzi, dedica al fidanzato Tommaso Stanzani “Tifo per te”/ “Ti sostengo…”

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi hanno ufficializzato la storia con la foto che vedete qui in alto. L’ex ballerino di Amici che sta lavorando come professionista a Battiti Live 2021 che si sta svolgendo in questi giorni a Otranto, è stato raggiunto proprio da Tommaso Zorzi con cui sta trascorrendo il tempo libero che ha a disposizione. Sui social, i due si mostrano insieme, sereni, sorridenti e molto affiatati. Con Zorzi e Stanzani ha trascorso del tempo anche Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live nonchè compagna d’avventura di Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. Una storia, quella tra il ballerino e l’influencer nata all’improvviso e che piace sempre di più ai fans di entrambi. Nelle scorse ore, inoltre, il vincitore del Grande Fratello Vip si è lasciato andare dedicando delle parole importanti al ballerino attraverso Twitter. “Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro“.

Zorzi e Tommaso Stanzani in Puglia, insulto omofobo "Finocch*"/ "Problema suo!"

Tommaso Stanzani e la storia con Tommaso Zorzi: “Sto vivendo un bel momento”

In un’intervista rilasciata a Superguida Tv, per la prima volta, Tommaso Stanzani ha parlato del gossip che lo ha travolto da quando frequenta Tommaso Zorzi con cui è stato vittima di un insulto omofobo. L’ex allievo di Amici, tuttavia, continua a godersi il momento magico che sta vivendo sia sul lavoro che nella vita privata evitando di soffermarsi sulle critiche che riceve. “Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso”, ha raccontato il ballerino a SuperguidaTv.



