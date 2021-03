Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip 2020/ “Prossimamente mi vedo a Sanremo”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 è stato uno degli indiscussi protagonisti. L’influencer durante la finale ha vissuto tantissime emozioni, ma poco prima del verdetto finale in un confessione ha rivelato il suo grande sogno: Sanremo. Proprio così, Zorzi sogna in grande e parlando a ruota libera in una confessionale ha confessato un suo desiderio dicendo: “prossimamente mi vedo a Sanremo”. Un sogno non impossibile per il 25enne che è uno dei personaggi più amati della quinta edizione del GF VIP 5, ma anche tra le web star più seguite sui social. Una carriera che potrebbe letteralmente spiccare il volo una volta uscito dalla casa più famosa e spiata d’Italia proprio come la madre Armanda gli ha detto durante un lunghissimo abbraccio dopo 170 giorni. “Siamo arrivati alla fine, ti ho visto crescere e non solo professionalmente. Ti sei dimenticato presto del gioco e sei stato te stesso in tutte le tue mille meravigliose sfaccettature. Hai trasformato il tuo sogno in realtà, ti posso solo augurare di spiccare il volo e iniziare questa carriera che tu ami. Non sai di quanto amore sei avvolto fuori” – dice la mamma di Tommaso.

Tommaso Zorzi dal Grande Fratello Vip 2020 al Festival di Sanremo?

Tommaso Zorzi è indubbiamente cambiato grazie all’esperienza del Grande Fratello Vip come ha più volte detto all’interno della casa dove è stato amico, confidente, ma anche l’indiscusso intrattenitore regalando ai compagni momenti di grandi risate come il Tommaso Zorzi Late night show. Per lui durante la finale anche una bellissima sorpresa da parte dell’amico Francesco Oppini che è entrato nella casa appositamente per lui. “L’amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta” precisa il figlio di Alba Parietti, mentre Tommaso scoppia a piangere. “Ho sognato a lungo questo momento, non lo lascio più. Non ho pianto con la mia famiglia ho pianto per Francesco!” – dice l’influencer che dopo la partecipazione al Grande Fratello è pronto a spiccare il volo nel mondo della televisione. E chissà che un giorno non possa davvero realizzare anche il grande sogno del palcoscenico Ariston di Sanremo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA