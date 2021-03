Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, flirt in corso?/ Passeggiata a Milano, ma nessun bacio

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko insieme durante una passeggiata. Ad immortalare il vincitore del Grande Fratello vip 2020 e l’attore che, proprio nella casa di Cinecittà, durante un incontro con Adua Del Vesco ha fatto coming out, è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 17 marzo, pubblica le foto degli incontri e svela i retroscena della loro conoscenza. Come scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Zorzi sarebbe stato contattato da Garko per chiarire le proprie posizioni e ribadire la propria stima nei suoi confronti. Zorzi, da parte sua, si sarebbe scusato per alcune parole dette durante il Grande Fratello. Ogni malinteso, dunque, sarebbe stato risolto e tra i due starebbe nascendo una bella amicizia. I due si sono così incontrati a Milano come mostrano le immagini di Chi dove si sono concessi una passeggiata e un caffè.

Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti, flirt all'Isola dei Famosi?/"Il backstage.."

TOMMASO ZORZI E GABRIEL GARKO, LA NUOVA COPPIA

Nessun bacio e nessun abbraccio tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko che, dal settimanale Chi, sono stati sorpresi insieme. “La strana coppia” come è stata ribattezzata dal magazine diretto da Alfonso Signorini si sta conoscendo, ma a causa degli impegni professionali, difficilmente avrà modo di rivedersi nei prossimi giorni. Zorzi, infatti, è attualmente impegnato come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e nei prossimi giorni condurrà uno speciale sul reality in onda in seconda serata su Mediaset Play. Professionalmente, per Zorzi, è un momento magico. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, tuttavia, Zorzi non ha mai nascosto di avere il desiderio d’innamorarsi. Garko, invece, è attualmente a Roma e starebbe valutando alcune proposte lavorative. Tra i due, dunque, resterà solo un’amicizia?

LEGGI ANCHE:

Elliot Page, primo uomo trans su "Time"/ "Non riuscivo a guardare le mie foto"Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 marzo: bufera in studio per Samantha?

© RIPRODUZIONE RISERVATA