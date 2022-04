Tommaso Zorzi e gli ex fidanzati/ Da Marco Ferrero “Iconize” al misterioso Kevin

Tommaso Zorzi e il turbolento rapporto con l’ex fidanzato Iconize

Tutti gli ex di Tommaso Zorzi: dalla lunga e turbolenta storia con Marco Ferrero, Iconize, al flirt con Claudio Sona fino a Armando Condemi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato legato per un pò di tempo a Marco Ferrero, conosciuto come Iconize. I due si sono fidanzati nel 2017, ma tra loro non c’è stato il classico colpo di fulmine; anzi proprio Marco non ha mai nascosto di provare una certa antipatia verso l’influencer. A far da Cupido inconsapevolmente è stata Aurora Ramazzotti, grandissima amica di Zorzi. Sta di fatto che, superata l’antipatia iniziale, i due hanno cominciato a frequentarsi fino a vivere una relazione durata circa sei mesi.

Tommaso Stanzani, chi è il fidanzato Tommaso Zorzi/ "Con lui mi diverto e confido"

Successivamente si è vociferato di un flirt con Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne. I due sono molto amici e nell’estate del 2019 è scoppiato il gossip, anche se i due non hanno mai né confermato né tantomeno smentita la cosa.

Tommaso Zorzi, gli ex fidanzati: da Armando Condemi al misterioso Kevin

Nella vita di Tommaso Zorzi è poi arrivato Armando Condemi, designer milanese considerato a tutti gli effetti l’ultimo fidanzato ufficiale dell’influencer. Tutto è nato per caso: Tommaso aveva scritto ad Armando per fare uno scherzo ai suoi follower, ma durante le riprese dello scherzo tra i due è scattata davvero la scintilla e si sono innamorati. Anche questa volta però la storia è naufragata dopo poco tempo a causa di un tradimento del designer milanese anche se non è mai stato confermato. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex di Amici Nicola Vismara ha rivelato di aver frequentato Tommaso per un pò di tempo: “io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo”.

Michelle Hunziker "Orgogliosa di Tommaso Zorzi"/ Retroscena sull'amicizia con Aurora

Infine arriviamo a Kevin, l’ultimo uomo di Tommaso Zorzi. 30enne, muscoloso e tatuato ha partecipato a Live – Non è la d’Urso per raccontare come sono andate le cose tra lui e l’influencer. Una passione nata una sera in discoteca, ma terminata poco prima dell’ingresso di Tommaso nella casa del GF VIP!

LEGGI ANCHE:

TOMMASO ZORZI, CHI È IL FIDANZATO DI TOMMASO STANZANI/ "Amore a prima vista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA