Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 2021 beccati insieme/ Scoppia il gossip..

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 2021 beccati insieme per le vie di Milano. Questa è la notizia del giorno soprattutto perché è bastato così poco per mettere in moto la macchina del gossip. Nei giorni scorsi l’influencer e adesso conduttore, era stato beccato al fianco del bel Lorenzo per le stesse strade e in quel momento era scoppiato il gossip almeno fino a che non è successo lo stesso proprio per via del ballerino uscito qualche settimana fa da Amici, lo stesso per il quale proprio Tommaso Zorzi aveva mostrato interesse. A scatenare tutti è stata una foto che ha iniziato a circolare su Twitter proprio ieri quando i due si vedono aggirarsi per le vie di Milano con tanto di mascherina e berretto magari sperando di non essere riconosciuti, e invece? Niente. Le più attente hanno notato subito la coppia e le altre ci hanno ricamato sopra alla luce dell’interesse di Zorzi.

Amici 2021 Serale/ Finalisti, eliminati semifinale diretta: Deddy e il colpo di scena

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 2021 beccati insieme ma…

Chi segue i social e i movimenti di Tommaso Zorzi sa bene che in tempi non molto remoti aveva giudicato senza peli sulla lingue le velleità del ballerino di Amici 2021. Proprio sui social scherzosamente ha finto di rivolgersi a Maria De Filippi affinché glielo presentasse e poi ha girato il dito nella piaga al dito di: “L’anima de li mejo mortacci tua” per commentare una delle sue coreografie. Lo stesso poi ha continuato a giocare un po’ sottolineando il fatto che potrebbe finire nei guai per lui visto che ha solo 20 anni. Alla fine questo non lo ha frenato visto che i due sono stati beccati insieme, ci sarà del tenero o è un semplice modo per approfondire la loro conoscenza?

LEGGI ANCHE:

Eliminati Amici 2021 Serale Pagelle/ Finalisti? Giulia scatenata, Serena a testa altaAlessandro Cavallo, finalista Amici 2021/ La sua reazione lascia tutti di sasso!

© RIPRODUZIONE RISERVATA