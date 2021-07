Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani/ Foto, bacio in barca con la benedizione di…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani vicono serenamente la loro storia d’amore. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto durante i giorni trascorsi in Puglia. L’ex allievo di Amici ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live 2021 e Tommaso Zorzi ha deciso di raggiungerlo ad Otranto dove, oltre a sostenenrlo nella sua grande avventura professionale, gli ha anche dedicato delle bellissime parole d’amore. “Sono fiero di te amore mio”, ha scritto Zorzi dando tutto il suo supporto al suo Tommaso. La coppia, in Puglia, si è anche concessa un momento di relax in barca come documentano le foto pubblicate sul numero del settimanale Chi in edicola dal 7 luglio. In barca, Zorzi e Stanzani si divertono, si rilassano e si scambiano un dolce bacio che conferma il sentimento che li ha travolti.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il bacio sotto gli occhi di Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, a Otranto, hanno trascorso il loro tempo insieme ad Elisabetta Gregoraci. Dopo aver condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Zorzi e la Gregoraci sono diventati amici e, in Puglia, durante i momenti di pausa di Battiti, si sono divertiti insieme a Tommaso Stanzani. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, la coppia e la Gregoraci hanno trascorso una bellissima giornata in barca. Con la benedizione dell’ex moglie di Flavio Briatore, Zorzi e Stanzani si sono scambiati anche un bacio d’amore che i paparazzi hanno immortalato. La coppia è così pronta a godersi l’estate insieme e a vivere il sentimento che è nato da poco giorno dopo giorno.

