Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani/ “Siamo pudici nel vivere la nostra storia, però..”

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Dopo aver cominciato a frequentarsi mantenendo sempre il più stretto riserbo sui rispettivi sentimenti, hanno confermato la storia. In Puglia dove il ballerino è stato impegnato sul palco di Battiti Live 2021 avendo fatto parte del corpo di ballo, la coppia ha trascorso qualche giorno di relax nel corso del quale Zorzi ha anche fatto una sorpresa al ballerino. Una storia, quella tra l’ex allievo di Amici e il vincitore del Grande Fratello Vip iniziata da poco, ma che rende felici entrambi. La coppia ha così rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Norba lasciandosi andare anche a dichiarazioni importanti. “Io esorto tutti a vivere il proprio amore e la propria sessualità nella maniera più libera possibile. E se noi due possiamo essere di esempio a qualcuno per poter essere liberi sotto questo punto di vista, per me è importante. Io e Tommy saremo anche in vista, ma siamo anche pudici per quanto riguarda la nostra storia. Certe cose ci piace tenerle soltanto per noi. Però se quello che pubblichiamo può aiutare un ragazzino che è nella nostra stessa situazione per noi è importante”, ha detto l’influencer.

La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sta conquistando i fans sia del ballerino che dell’influencer. La coppia, tuttavia, ha già dovuto fare i conti con gli haters durante il soggiorno in Puglia. Tornati sull’argomento, ai microfoni di Radio Norba, hanno dichiarato: “Onestamente non li guardiamo neanche, non ci interessa di chi attacca. Noi siamo felici così, vogliamo trasmettere la nostra felicità, questo è quello che ci importa. Progetti insieme? Sicuramente impariamo a stare l’uno accanto all’altro. Dove ci porterà la storia non lo sappiamo, come dice Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare”. Per il futuro non fanno progetti volendo vivere giorno dopo giorno. “Come dice Orietta Berti, finchè la barca va lasciala andare”, conclude Zorzi.

