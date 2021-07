Tommaso Zorzi, festa a sorpresa per il fidanzato Tommaso Stanzani/ Romanticismo e…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fanno coppia fissa da qualche settimana. Con il ballerino impegnato in Puglia per le registrazioni delle puntate di Battiti Live 2021 che, da metà luglio, saranno trasmesse in prima serata su Italia 1, Tommaso Zorzi ha deciso di raggiungerlo per trascorrere con lui il tempo libero che ha a disposizione. Tra un giro in barca e un pranzo con gli amici, in primis Elisabetta Gregoraci, conduttrice dell’evento musicale nonchè amica di Zorzi con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha trascorso momenti di relax e divertimento. Zorzi, però, ha approfittato della permanenza in Puglia anche per fare una sorpresa al ballerino che il pubblico ha conosciuto ad Amici 2021. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, infatti, l’influencer ha organizzato una sorpresa speciale per il ballerino.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: alla festa anche una persona speciale

La frequentazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani procede tutto a gonfie vele e, così, l’influencer, dopo aver dedicato delle parole di stima al ballerino, ha organizzato una festa in suo onore a cui hanno partecipato molte persone tra le quali molte del cast di Battiti Live 2021. In un’atmosfera gioisa, ma anche romantica, la coppia ha anche invitato una ragazza conosciuta in hotel che si trovava da sola in vacanza perchè la compagna non ha potuto raggiungerla. La ragazza ha poi ringraziato Zorzi e Stanzani per il bel gesto fatto nei suoi confronti. Tra il ballerino e il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dunque, la favola continua e i fans non possono che essere felici per loro.

