Tommaso Zorzi/ “Francesco Oppini? è vero amore!”, intanto medita vendetta contro…

Tommaso Zorzi ospite di Verissimo nella puntata di oggi, Sabato 6 marzo, racconta la sua scalata al Grande Fratello VIP. Una vittoria quasi scontata, che non ha sorpreso i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dagli inizi, infatti, l’ex concorrente di Riccanza è stato accreditato come uno dei favoriti alla vittoria finale, dunque nessuno è rimasto sorpreso quando Tommaso Zorzi si è aggiudicato il televoto con Stefania Orando. Nell’intervista con Silvia Toffanin, il gieffino ripercorrerà un po’ tutta la sua avventura trionfale nella casa più spiata di Italia, soffermandosi sui momenti più significativi: da quelli più dolorosi a quelli più emozionanti. Nella casa del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi non ha trovato l’amore ma due grandi amicizie: quella con Francesco Oppini (o vero amore) e con l’altra finalista, Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi, il Power Point choc di sua sorella Gaia: su Twitter va in tendenza

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello VIP, una volta fatto rientro a casa ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa. Ovvero il Power Point choc preparato dalla sorella Gaia, che ha evidenziato con foto e frasi eloquenti tutte le critiche di persone pubbliche che lo hanno criticato a sua insaputa durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Ma ora che Tommaso Zorzi ne è al corrente, è pronto a rispondere le rime. Con tanto di fans e follower in trepidante attesa per le sue parole. Basti pensare che al solo pronunciare, nel suo video, la parola “PowerPoint” questa sia balzata in tendenza al primo posto sul social network.



