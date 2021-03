Tommaso Zorzi giudice di Amici 2021?/ “Tradisce” Barbara d’Urso per Maria De Filippi?

Esattamente una settimana fa Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sabato l’infleuncer milanese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ieri sera avrebbe dovuto partecipare a Live – Non è la d’Urso. La conduttrice Barbara d’Urso, oltre a parlare con degli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2021 vinta da Maneskin, ha accolto nel suo studio Antonella Elia, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, ex protagonisti del GF Vip. Ieri mattina Tommaso Zorzi, tramite i social, ha fatto sapere di essere in procinto di rientrare a Milano affermando: “Eccomi raga buongiorno, siamo di ritorno come va tutto bene?”. Ma nessun riferimento alla sua assenza nel programma di Canale 5. Secondo un’ipotesi il presunto motivo per cui l’influencer milanese non è stato ospite di Live – Non è la d’Urso sarebbe un veto che gli vieterebbe di partecipare.

Tommaso Zorzi: due di picche a Barbara d’Urso per Maria De Filippi?

Barbara D’Urso non ha quindi potuto intervistare Tommaso Zorzi, nonostante la conduttrice abbia dimostrato in diverse occasione di essere una fan del vincitore del GF Vip 5. Qualche giorno fa, Carmelita ha pubblicato sui social una foto in compagnia di Zorzi: “Un po’ di tempo fa, col cuore”, ha scritto la conduttrice aggiunto l’hashtag #tzvip, ideato dai fan dell’influencer milanese. Non ci sono quindi vecchi rancore tra la d’Urso e Zorzi. Ma quale sarebbe allora il motivo che ha tenuto il vincitore del Grande Fratello Vip lontano dal programma di Canale 5? In tanti parlano di un ipotetico veto: ma chi lo avrebbe imposto? Secondo Il Messaggero Tommaso Zorzi potrebbe essere un nuovo giudice di Amici. La sua mancata partecipazione alla trasmissione di Carmelita deriva forse da una sorta di veto, legato al programma di Maria De Filippi?



