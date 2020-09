Tommaso Zorzi lascia la casa del Grande Fratello Vip/”Febbre alta”, salta la puntata?

Nuove ore di panico in casa del Grande Fratello Vip 2020 e tutto perché Tommaso Zorzi continua a fare i conti con questa fastidiosa febbre che non accenna a mollarlo. In altre occasioni sicuramente il concorrente sarebbe stato mandato a casa ma in questo caso le cose sono un po’ diverse visto che l’influncer è già stato definito molto importante per il programma quest’anno. Chi ha seguito la diretta sa bene che Tommaso Zorzi ieri ha avuto di nuovo un po’ di febbre e che in serata è arrivata ben oltre i 39 gradi ed è per questo che gli autori hanno nuovamente deciso di farlo uscire per curarlo alla presenza di un medico e di non lasciarlo in casa. Non sappiamo bene se dovrà ripetere il tampone o meno ma sicuramente è ancora la sinusite di cui si è parlato nei giorni scorsi a dargli ancora fastidio.

TOMMASO ZORZI LASCIA LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 PER LA FEBBRE ALTA, SALTA LA PUNTATA?

La notizia dell’abbandono della casa del Grande Fratello Vip 2020 da parte di Tommaso Zorzi è stata data questa mattina a Mattino5 ma su una pagina fan dedicata proprio all’influencer si legge che a parlare dell’accaduto è stata Maria Teresa Ruta rivelando che il suo compagno di viaggio sarebbe in una stanza vicina, sempre a Cinecittà, per permettere le cure da parte di terzi. Intanto i rumors in rete parlano addirittura di un ricovero in ospedale ma al momento nemmeno sui profili ufficiali social della trasmissione si è detto niente sulla sua uscita dalla casa e sulla possibilità che sia assente nella terza puntata in onda oggi, 21 settembre, su Canale5.



