Tommaso Zorzi: “Lorella Cuccarini stron*a”/ Lei replica: “Se avessi un figlio gay…”

Botta e risposta a distanza tra Tommaso Zorzi e Lorella Cuccarini. L’infuencer, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è scagliato contro Lorella Cuccarini usando parole durissime. “A me ultimamente la Cuccarini sta proprio sul c**o. Una s***a! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte quando non c’è un etero che abbia mai ballato ‘La Notte Vola’ da quando è nata quella canzone. L’ha detto un sacco di volte. Va in mille convegni Family Day, ma stesse zitta che è meglio”, ha sbottato Zorzi durante una conversazione con Stefania Orlando. “Io non capisco perché questa gente deve aprire bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura. Da showgirl e ballerina, da una che comunque sui gay ci ha fatto una carriera”, ha aggiunto ancora Zorzi. A Tommaso Zorzi ha risposto Lorella Cuccarini attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.

LORELLA CUCCARINI: “TOMMASO ZORZI, QUANDO USCIRAI DALLA CASA…”

Le parole dette da Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno spinto Lorella Cuccarini ad intervenire sull’argomento pubblicando un lungo post su Instagram. “Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo”, inizia così la risposta della Cuccarini a Tommaso Zorzi. La conduttrice spiega che, sentire un concorrente del Grande Fratello Vip “dire che sono contro gli omosessuali (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”. Quelle della conduttrice sono solo opinioni personali che esprimerebbe anche “se avessi un figlio gay, che – sia chiaro – amerei profondamente come qualsiasi altro figlio”. La Cuccarini, poi, rivolge un appello a Zorzi invitandolo a bere un caffè con lei appena uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip e aggiunge: “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA”.







