Tommaso Zorzi: “Non ho un padre”/ “Non sono tra le sue priorità”: al GF Vip…

Tommaso Zorzi apre il proprio cuore e racconta ai suoi coinquilini un aspetto inedito della sua vita. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020, l’influencer, con i propri compagni d’avventura, ha parlato del rapporto che ha con il padre svelando di non avere un rapporto con lui e di non sentirsi più tra le sue priorità. “Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle“, afferma Zorzi con un pizzico di dispiacere. Ricordando l’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo, Tommaso parla per la prima volta con Enozk e Pierpaolo Pretelli del rapporto un po’ complicato che ha con il genitore.

TOMMASO ZORZI: “MIO PADRE NON MI ABBRACCIA DA 8 ANNI”

Molto legato alla madre e alla sorella, Tommaso Zorzi ammette di sentire la mancanza di un vero rapporto con il padre da cui non riceverebbe un abbraccio da tantissimo tempo. “Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale“, aggiunge ancora l’influencer. Enock lo esorta a cercare un confronto con il padre, ma Tommaso gli spiega che, per il padre, non è un problema non avere un rapporto fisico con lui. “Magari mi chiama per dirmi bravo, per un articolo che legge sul giornale”, conclude l’influencer, particolarmente colpito dal rapporto di Guenda con il padre (clicca qui per vedere il momento)



© RIPRODUZIONE RISERVATA