Tommaso Zorzi “Non posso attaccare Dayane”/ “Stefano Sala uno dei miei migliri amici”

Stefano Sala unisce Tommaso Zorzi e Dayane Mello. I rapporti tra la modella brasiliana e Zorzi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, non sono mai stati idilliaci. Tommaso, pur criticando alcuni atteggiamenti di Dayane che si sta allontanando sempre di più dal gruppo dei concorrenti storici stringendo alleanze con i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa da poco tempo. Tra tutti, Dayane ha legato in modo particolare con Cecilia Capriotti che, nelle scorse ore, ha parlato di Dayane con Tommaso Zorzi il quale si è lasciato andare ad alcune affermazione spiegandole di non poter attaccare apertamente Dayane per rispetto nei confronti di Stefano Sala, uno dei suoi migliori amici nonchè ex compagno di Dayane Mello e padre di sua figlia Sofia. Tommaso che non ha mai nascosto di non tollerare determinati atteggiamenti di Dayane, ha così fatto intendere di non poter dire apertamente il proprio pensiero su Dayane proprio per il bene che vuole a Stefano Sala.

TOMMASO ZORZI, RIVELAZIONI SU DAYANE MELLO: “ECCO PERCHE’ NON PARLO DI LEI”

Tommaso Zorzi e Dayane Mello stanno facendo un percorso parallelo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Cecilia Capriotti che, da quando è entrata nella casa ha più volte ribadito di essere stata colpita dall’accoglienza che le ha riservato Dayane, ha cercato di scoprire qualche dettaglio in più sul rapporto tra la modella e Tommaso Zorzi che, per, pur lasciando andare ad alcune dichiarazioni, si è frenato senza aggiungere molti dettagli. “Lei è la mamma della figlia di uno dei migliori amici”, ha spiegato Zorzi alla Capriotti, “Lui è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace”, ha aggiunto Zorzi. “Quindi la vedi fuori?”, ha chiesto la Capriotti. “No”, è stata la risposta secca lasciando intendere di non avere con lei alcun rapporto fuori dalla casa.

