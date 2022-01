Tommaso Zorzi, nuovo attacco a Soleil Sorge/ “Fossi stato al GF VIP con lei mi avrebbero espulso…”

L’ex vincitore del GF VIP si sgancia da Soleil Sorge: “Sono sicuro che…”

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, poche ore fa ha preso definitivamente le distanze da Soleil Sorge. Intervenuto nel format “A casa mia“, l’influencer ha speso parole di fuoco nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil. Perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartiene. Non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, non tanto come sei tu ma anche con chi ti mettono. Ti mettono una Soleil che poi io ho conosciuto nella vita ma non pensavo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte, consapevole del mio destino“. Insomma, l’ex protagonista di Riccanza pare non aver sopportato il carattere estroverso della concorrente del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè fa 'terra bruciata' attorno a Soleil Sorge/ "Sophie basta! Anche Manila l'ha capito"

Il primo attacco, in radio, di Tommaso Zorzi a Soleil Sorge

Tommaso Zorzi ha trionfato nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è stato molto apprezzato dal pubblico del reality show, soprattutto per la sua schiettezza e le sue battute divertenti. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha condotto un suo programma televisivo ed è stato opinionista dell’Isola dei Famosi. L’influencer ha uno spazio fisso anche in un programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: “Facciamo finta che”, trasmesso da R101. Un mese fa nel suo “TZ101″ ha attaccato per la prima volta Soleil Sorge e la sua avventura nel reality show di Canale 5: “”C’è sole, per fortuna non c’è Soleil… Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*** tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero”.

LEGGI ANCHE:

Tommaso Zorzi vs Simone Pillon/ "Sei un coglion*, un criminale che aizza l'odio"Lulù Selassiè stronca Soleil: "Non farò come tutti gli altri che le leccano il cul* per paura"/ "Sono stufa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA