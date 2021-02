Tommaso Zorzi/ Sarà lui a salvare… Zelletta? I fan lo vogliono conduttore di…

Tommaso Zorzi pronto per la finale di Grande Fratello vip 2020

Ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello vip 2020 di lunedì prossimo, Tommaso Zorzi continua ad essere protagonista indiscusso. In molti sono pronti a seguirlo questa sera con la possibilità che Giulia Salemi torni in casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma, soprattutto, alle prese con una possibile catene di salvataggi che potrebbero stupire tutti proprio per via della sua amicizia con Andrea Zelletta. Dayane Mello è convinta che il tronista di Uomini e donne in questi mesi e in questi ultimi giorni stia facendo tutto quello che Tommaso vuole proprio per entrare nelle sue grazie nella speranza che davanti ad una possibile scelta, e con Stefania Orlando al sicuro, la sua scelta possa ricadere proprio su di lui assicurandosi così un posto nella finalissima, ma siamo sicuri che andrà a finire proprio così questa sera o alla fine l’influencer premierà le sue vecchie amicizie?

I fan chiedono che Tommaso Zorzi sbarchi a X Factor 2020 ma lui pensa alle Rosmello!

Tommaso Zorzi si avvia verso la conduzione del suo ultimo show del mercoledì (con ottimi risultati alla luce delle scorse settimane) ma, soprattutto, i suoi fan lo hanno fatto finire in tendenza su Twitter perché ne hanno chiesto a gran voce l’arrivo ad un programma come X Factor 2021 rimasto orfano di Alessandro Cattelan. Al momento sono molte le voci che parlano del suo arrivo alla conduzione e se qualcuno lo vuole su Sky, altri ancora lo vogliono su Mediaset per via di Maria de Filippi che potrebbe affidargli magari proprio la prossima edizione di Temptation Island magari una versione speciale con i vip (o i gieffini). Fino a quel momento Tommaso Zorzi continua ad occuparsi dei ragazzi della casa e di Rosalinda Cannavò, in crisi per via di Dayane Mello, invitandola ad allontanare la brasiliana. Questa sera ci sarà modo di farlo?



