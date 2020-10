Tommaso Zorzi/ “Scarica” Francesco Oppini per l’alleanza con Giulia Salemi?

TOMMASO ZORZI DICE ADDIO A FRANCESCO OPPINI AL GRANDE FRATELLO VIP? L’ARRIVO DI GIULIA SALEMI…

Tommaso Zorzi è la star del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer si è salvato dalle nomination ed è ancora tra i preferiti del pubblico che continuano ad amarlo e sostenerlo, e nella casa? L’atmosfera non è la stessa. Subito dopo la puntata di venerdì scorso, Tommaso ha discusso con Francesco Oppini per via di quello che è venuto fuori in diretta, ovvero il presunto doppiogioco che il figlio di Alba Parietti avrebbe messo in campo per ottenere il favore del pubblico (scegliendolo nel famoso momento in cui si è divisa la casa in due fazioni). L’influencer ci è rimasto molto male per quello che ha sentito convinto che alla fine Francesco ha ridotto la loro amicizia ad una questione di numeri e niente di più. Oppini non ci sta e cerca di spiegare le sue parole all’amico ma ormai il loro rapporto sembra essersi incrinato, riusciranno a recuperare dopo la puntata di questa sera che potrebbe rompere gli equilibri e portare scompiglio in casa (soprattutto se sarà confermato l’arrivo della sua grande amica Giulia Salemi).

TOMMASO ZORZI DICE LA SUA SU BALOTELLI E GLI UOMINI DELLA CASA, PER LE DONNE E’ IL PIU’ SEXY!

In questi giorni l’influencer si è dato da fare tra massaggi, maschere e pettegolezzi con gli amici ma non sono mancate le frecciatine agli uomini della casa e nemmeno a quello che ha detto Mario Balotelli venerdì scorso. La famosa battuta volgare fatta ai danni di Dayane Mello continua a far discutere anche fuori dalla casa, ma dentro è proprio Tommaso Zorzi a spiegare gli altri che se la modella non si è offesa per via del loro rapporto di amicizia, non è detto che le donne fuori dalla casa l’abbiano presa così bene. Il discorso è lecito da parte sua e questo non ha fatto altro che far gioire i fan fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 che lo trovano sempre sensibile e pronto a difendere le donne. Anche le ragazze della casa sono convinte che lui sia sempre attento, pronto a consolarle quando ce n’ è bisogno e ad essere loro amico quando serve, a differenza degli altri ragazzi della casa che hanno occhi solo per Elisabetta Gregoraci, tanto da eleggere l’influencer il più sexy. Proprio lui nei giorni scorsi ha sgridato i suoi compagni di avventura rei di essere molto più attenti a piacersi che a piacere alle donne della casa che hanno preso la palla al balzo per far notare che dentro la casa vengono snobbate e che il loro interesse non è legato al se*so ma al gioco della seduzione. Tommaso Zorzi riuscirà a mettere d’accordo i protagonisti di questa edizione del programma?



