Tommaso Zorzi/ Scontro con Giulia Salemi per Pretelli: “Rapporto inopportuno!”

Tommaso Zorzi allo scontro con Giulia Salemi per i baci con Pierpaolo Pretelli

Tommaso Zorzi è ancora il padrone assoluto di questo Grande Fratello Vip 2020 e anche se questa settimana è riuscito a non litigare con Stefania Orlando, è riuscito comunque a discutere e questa volta con un’altra sua amica, Giulia Salemi. La sua liason con Pierpaolo Pretelli è stata bocciata dal pubblico a casa, dalla mamma di lui ma anche dall’influencer che continua ad andare contro la Salemi rea di essere fuori luogo con questo suo modo di fare. Il fatto che l’influencer continui a baciare l’ex velino con quella foga non gli piace e ha deciso di dirglielo finendo col discutere visto che l’amica accetta i consigli ma ha un cuore e non vuole essere trattata in quel modo e, soprattutto, non vuole essere giudicata, non da lui che la conosce bene anche fuori dalla casa.

Questo non ha addolcito Tommaso che ha dato di matto trovando il loro rapporto inopportuno in questo momento e invitando l’amica a mettere un filtro perché non sono a casa loro ma sotto l’occhio attento delle telecamere, cosa dirà oggi quando vedrà le nuove immagini in arrivo dal cucurio?

Il cerchio si stringe, scoppia la polemica per le nuove nomination?

In questi giorni Tommaso Zorzi è sembrato molto più maturo e riflessivo di quello che era quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, forse per lui è arrivato davvero il momento di fare un bilancio di questi quattro mesi chiuso nella casa da protagonista assoluto? L’influencer non è in nomination ma insieme a Stefania Orlando potrebbe pensare seriamente di mettere in atto un piano che farà fuori i nuovi arrivati, uno dopo l’altro fino alla lotta finale. Cosa succederà a quel punto? Nominerà di nuovo le sue grandi amiche della casa?

