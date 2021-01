Tommaso Zorzi flirt con Luca Vismara di Amici?/ “Ci siamo visti e qualcosa c’è stato”

Tommaso Zorzi e la notizia di presunto flirt con un cantante di Amici tengono banco in queste ore di Capodanno 2021. Del resto, l’influencer è il personaggio del momento con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ed è sulla bocca di tutti. In particolare, su quella di Luca Vismara, ex volto di Amici di Maria De Filippi noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Il cantante, che ieri sera era ospite dell’evento social “Ciao 2020, io esco”, ha fatto una confessione, rivelando un retroscena inedito della sua vita privata che riguarda proprio Tommaso Zorzi. L’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha ammesso di aver avuto un flirt con lui.

«Io e lui ci siamo visti più e più volte. Se nascerà qualcosa, sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. È vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola», le sue parole riportate da Biccy.it. Senza giri di parole, Luca Vismara ha spiegato che lascerà le porte aperte a Tommaso Zorzi.

TOMMASO ZORZI FLIRT CON LUCA VISMARA? LA CONFESSIONE…

«Se lui aprirà i portoni, io sarò felice», ha proseguito Luca Vismara parlando di Tommaso Zorzi. Inoltre, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che comunque vorrebbe che «nascesse tutto in maniera semplice». Ma se non dovesse nascere nulla con il protagonista del Grande Fratello Vip 2020, allora non ne farà un problema. «Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo». Chissà cosa ne pensa il diretto interessato, da tre mesi all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e protagonista di un’altra puntata, come quella di ieri che è andata in onda in occasione di Capodanno. Tommaso Zorzi è ignaro di tutto, ma è pur vero che il rampollo milanese nelle scorse settimane ha fatto il nome di Luca Vismara. Ci riferiamo ad una conversazione con Stefano Bettarini, il quale lo conosce in quanto hanno fatto l’Isola dei Famosi. Ma Tommaso Zorzi non si è spinto oltre con le confessioni rispetto invece a quanto fatto dal cantante nella diretta di ieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA