Tommaso Zorzi, siparietto con il fidanzato Tommaso Stanzani/ Apre la porta del bagno…

Tommaso Zorzi, vacanza in Marocco con il fidanzato Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi, insieme al fidanzato Tommaso Stanzani, ha deciso di concedersi una vacanza condividendo tutto sui social. Zorzi e Stanzani sono così partiti per il Marocco, ma prima di salire sull’aereo, condividendo una serie di storie sul proprio profilo Instagram, Zorzi ha ammesso di aver fatto fatica a svegliarsi. “L’unico volo diretto per Marrakech non solo era alle sei del mattino, e ovviamente non ho neanche dormito per un’ora, inoltre partivamo da Malpensa. Dunque una tragedia”, ha detto.

Giunta a destinazione, dopo aver preso possesso della camera d’albergo, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha mostrato ai fan la bellezza della stanza. Prima ha inquadrato il letto e poi ha deciso di mostrare anche la bellezza del bagno. Quando, però, ha aperto la porta, non si aspettava di ritrovarsi davanti il fidanzato Tommaso.

Tommaso Stanzani seduto sul water: il fidanzato Tommaso Zorzi mostra tutto

L’intenzione di Tommaso Zorzi era semplicemente quella di mostrare ai propri followers la bellezza della stanza d’albergo in cui sta soggiornando per la vacanza in Marocco ma, inconsapevolmente, ha ripreso il fidanzato Tommaso Stanzani mentre era seduto sul water. Pochi secondi in cui il ballerino non si è scomposto sorridendo davanti alla fotocamera del cellulare che lo stava riprendendo. Zorzi, poi, ha condiviso una storia in cui invita il fidanzato ad assaggiare delle olive che, però, risultano poco gradite al ballerino.

Infine, svela il luogo che ha intenzione di visitare con il compagno e anche questo annuncio strappa un sorriso ai follower. “Ragazzi buongiorno sto andando a visitare la casa di Saint Laurent con gli occhiali di Dior, seguitemi se anche voi siete trasgressive” ha annunciato.











