Tommaso Zorzi smaschera Giulia Salemi: “Litigato per un libro”/ “Si era fatta…”

Tommaso Zorzi confessa tutta la verità sul litigio con Giulia Salemi. Prima di incontrarsi nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Zorzi e la Salemi avevano avuto una piccola discussione. Nella casa, la stessa Giulia, ha confessato di conoscere Tommaso da diverso tempo e di aver avuto con lui anche dei lunghi periodi in cui non si sono parlati per tanto tempo. Il motivo che aveva portato Giulia e Tommaso, però, è sempre rimasto top secret almeno fino ad oggi. Complice l’ingresso nella casa di Cristiano Malgioglio, Zorzi si sta lasciando andare ad una serie di confidenze e al paroliere ha così svelato il vero motivo della lite avuta con la Salemi. Malgioglio sta cercando di conoscere tutti i concorrenti e, durante una chiacchierata con Zorzi, è riuscito a tirargli fuori il motivo della lite che ha avuto con Giulia Salemi prima del Grande Fratello e che i fans non vedevano l’ora di conoscere.

UN LIBRO TRA TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI

L’amicizia ritrovata di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi grazie alla convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sta per terminare? Le parole di Tommaso che ha confessato il vero motivo della lite precedente al Gf potrebbero far scoppiare la bomba. “Io esco con il libro, la chiamo e le dico “Giulia, sto uscendo con un libro con Mondadori”, lei non mi dice niente. Dopo vengo a scoprire che anche lei usciva con un libro, nello stesso periodo, non me l’aveva detto, e si era fatta anticipare la data di uscita… per uscire prima di me”, ha raccontato Zorzi. Una bomba per Giulia Salemi che, ancora ignara di tali dichiarazioni, potrebbe affrontare l’amico nelle prossime ore se Malgioglio deciderà di confesserle qualcosa.

Tommaso e Cristiano parlano dello screzio tra Tommaso e Giulia Salemi legato ai loro libri e la data d’uscita:

– “si era fatta anticipare l’uscita prima di me”

