Tommaso Zorzi “Storie su Instagram mentre faccio la cacca”/ “Mi devo trattenere…”

A quanto pare Tommaso Zorzi deve solo trattenersi perché ha davvero la mania delle storie su Instagram. A rivelarlo è stato lui stesso che ospite di Adriana Volpe, ha avuto modo di presentare il suo libro “per lucrare sulle sue sfortune in amore” e non solo. Il giovane influencer ha preso posto in studio al cospetto della conduttrice con il suo libro alla mano proprio nello spazio dedicato alle star dei social in collegamento con Aurora Ramazzotti e Leo Gassman, suo ospite durante l’intervista. Adriana Volpe lo presenta come grande amico della Ramazzotti tant’è che lei subito si lancia in una battuta: “Anche lui è figurato tra i miei fidanzati, sarò stata incinta anche di lui secondo i giornali..”.

TOMMASO ZORZI E LE STORIE IN DIRETTA DAL BAGNO…

Le risate non mancano così come i saluti tra i due ma, alla fine, Tommaso Zorzi si lancia sull’argomento del giorno, ovvero i social, ammettendo che lui, a differenza di Leo Gassman, ha davvero la mania dei social e posta storie di continuo. La stessa Adriana Volpe gli fa notare che lui davvero posta delle cose ogni dieci secondo quasi come se fosse la storia continua della sua vita, e lui ammette: “Devo trattenermi a volte, mi dico ‘le storie dal bagno mentre fai la cacca anche no Tommaso, un po’ meno..”. Chi lo segue sa già che non è la prima volta che il giovane si mostra in bagno ma la diretta durante quel momento in realtà manca ancora… correrà ai ripari un giorno?



