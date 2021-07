Tommaso Zorzi: “Venti secondi dopo e sarei morto”/ Tragedia sfiorata a Milano

Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una amaro sfogo su Instagram pubblicando una serie di storie in cui ha raccontato cosa gli è successo mentre faceva una passeggiata serale a Milano. L’influencer che sta vivendo una bellissima storia con Tommaso Stanzani, ai followers che lo seguono con grande affetto, ha raccontato di aver sfiorato la tragedia. “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere. C’è… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”, ha raccontato Zorzi che ha poi cercato d’ironizzare. A causa del maltempo che, nelle scorse ore, ha provocato pioggia e vento a Milano, un vaso è caduto mentre Zorzi stava passando e, per poco, non è stato colpito. Tutto, fortunatamente, è andato bene per Tommaso che è pronto a godersi le vacanze in Sicilia, ma anche la partenza non è andata nel migliore dei modi.

Tommaso Zorzi, disavventura in aereo

Dopo aver rischiato di farsi male durante una passeggiata a Milano, Tommaso Zorzi, questa mattina, è partito per la Sicilia dove trascorrerà qualche giorno di vacanza. In aeroporto, però, non tutto è andato per il verso giusto. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, infatti, ha fatto sapere di aver dovuto pagare sovrapprezzo perchè il peso della sua valigia superava quello ammesso dalla compagnia. “Ma secondo voi è normale? È etico?”. Riferendosi alla compagnia, poi, ha aggiunto: “Siete delle grandissime m***e!”. In poche ore, dunque, due episodi spiacevoli per Zorzi che ora è pronto a godersi le vacanze al mare.

