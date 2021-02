Tommaso Zorzi Vs Giulia Salemi/ “Col caz*o che siamo amici, mi hai usato!”

E alla fine sembra proprio che tutto quello che legava Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sia stato spazzato via dal Grande Fratello VIp 2020. L’influencer ha più volte ribadito il fatto che avere legami precedenti e ritrovarli dentro la casa non è mai salutare (vedi anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta) e questo potrebbe aver segnato la fine del suo rapporto con Giulia Salemi a colpi di nomination e lite. Anche ieri sera quello che è andato in scena ha dato del filo da torcere ai fan che sui social si sono divisi tra coloro che pensano ancora che la Salemi sia più famosa di Zorzi in tv e chi, invece, pensa che proprio quest’ultimo sia stato usato dalla persiana per arrivare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo stesso Zorzi continua a sostenerlo e ieri sera i due hanno finito col discutere proprio su questo punto.

Tommaso Zorzi Vs Giulia Salemi: “Col caz*o che siamo amici”

Dopo la diretta, la discussione nata dalla partecipazione di Fariba, e la conseguente nomination, Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020: “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici”. Come se questo non bastasse, Zorzi l’ha ancora accusata di fare la vittima e di averlo usato per arrivare in tv: “Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col ca***o che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset Adoro. Hai strumentalizzato il rapporto con me”.



