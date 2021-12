Tommy Vee papà di Penelope / La dedica dell’ex gieffino alla compagna Greta

Tommy Vee è diventato papà della piccola Penelope. La compagna Greta Rubino ha partorito alle alle 2.39 del 1° dicembre come ha annunciato lui stesso su Instagram pubblicando la prima foto della sua bambina. Tommy Vee, all’anagrafe Tommaso Vianello, è diventato popolare partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello che fu vinta da Serena Garitta. All’interno della casa conobbe Carolina Marconi con cui ebbe una relazione che finì qualche tempo dopo la fine del reality.

X FACTOR 2021, SEMIFINALE LIVE/ Eliminato, finalisti e diretta: Baltimora...

Con il tempo, le strade di Tommy Vee e Carolina Marconi si sono divise. Tommy, già dj quando entrò nella casa di Cinecittà, ha continuato a lavorare nel mondo della musica ed oggi è uno dei dj più conosciuti. Molto discreto e riservato, ha ufficializzato la storia con Greta che gli ha fatto il regalo più grande che potesse fargli.

Aggressione Nancy Kerrigan, Tonya Harding mandante?/ Gamba spezzata con spranga di ferro

Tommy Vee papà innamorato di Penelope: la dedica alla compagna Greta Rubino

Al settimo cielo per l’arrivo della piccola Penelope, Tommy Vee ha pubblicato la prima foto della sua bambina lasciandosi andare ad una dolcissima dedica per la compagna Greta Rubino. “Alle 2.39 del 1° Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”, ha scritto il deejay ricevendo gli auguri di fan e amici come Melia Toniolo, Fabio Fulco, Simona Ventura, Federica Nargi e Filippo Magnini tra gli altri.

La stessa foto e le stesse parole sono state usate anche da mamma Greta che ha condiviso la sua felicità con i suoi followers. Per Greta, Penelope è la secondogenita. La compagna di Tommy, infatti, era già mamma di Bianca nata 12 anni fa quando lei aveva solo 19 anni.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni quarta puntata 2 dicembre: la confessione di Simone





© RIPRODUZIONE RISERVATA